Metropolitana Torino ancora limitata

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - Metropolitana di Torino ancora interrotta, tra le stazioni La Spezia e Lingotto, per l'incendio che ieri pomeriggio ha danneggiato il locale batterie della stazione Lingotto. I tecnici sono ancora al lavoro per il ripristino della tratta. Resta in vigore il servizio bus sostitutivo disposto da Gtt, l'azienda del trasporto pubblico locale.

A causare il rogo, subito spento dai vigili del fuoco, è stato probabilmente un cortocircuito. La stazione è stata evacuata ma nessuno tra i passeggeri presenti è rimasto ferito o intossicato.