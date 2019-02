Mazzarri, gli arbitri? riflettessero...

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - "La quarta espulsione? Non devo riflettere io, vorrei riflettessero gli arbitri...". Walter Mazzarri replica così, alla vigilia della trasferta di Napoli, ai giornalisti che in conferenza stampa gli chiedono se l'ennesima espulsione di questa stagione lo abbia fatto riflettere. "Mi multano, ma dovrebbero pagarle loro", aggiunge il tecnico che quest'anno ha più volte polemizzato sugli arbitraggi del suo Torino.

"Sono in panchina da quindici anni - aggiunge il tecnico granata - e spesso mi trovo di fronte arbitri con ancora il latte alla bocca che pensano di sapere tutto loro e si trovano a prendere decisioni a cui non sono abituati...".