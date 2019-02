Vendite auto in Europa -4,6%, Fca -14,9%

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - Nel mese di gennaio nell'Europa dei 28 più Paesi Efta (Svizzera, Islanda e Norvegia) sono state immatricolate 1.226.446 auto, il 4,6% in meno dello stesso mese del 2018. I dati sono dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei.

Il gruppo Fca ha immatricolato 72.584 auto, il 14,9% in meno dello stesso mese dell'anno scorso. La quota scende dal 6,6% al 5,9%. Unico brand a presentare un segno positivo è Lancia Chrysler con 6.612 immatricolazioni, pari a una crescita del 54,9%.

"Dei 31 mercati nazionali della Ue+Efta ben 23 fanno registrare cali delle immatricolazioni in gennaio", spiega Promotor.