Regione Piemonte abolisce ticket farmaci

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - Il Piemonte abolisce il ticket sui farmaci, in vigore dal 2002. Lo ha deciso la Giunta regionale nella riunione di oggi.

"Il Piemonte - sottolineano il governatore Sergio Chiamparino e l'assessore alla Sanità, Antonio Saitta - è una delle prime Regioni italiane ad abolire il ticket. Cancelliamo una tassa sulla salute: un vantaggio per i cittadini che non devono più sostenere un costo, ma anche un calo della burocrazia, per i cittadini e per la pubblica amministrazione".

"Il ticket - spiega Saitta - era stato pensato con l'obiettivo di calmierare la spesa farmaceutica, ma i dati dicono che non c'è correlazione. Possiamo abolirlo grazie ai risparmi ottenuti sulla farmaceutica, con le gare di acquisto e l'introduzione della concorrenza".

In Italia solo Friuli, Marche e Sardegna non prevedono il ticket.