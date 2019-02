Mariotti al Regio con Faurè e Cajkovskij

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - Il maestro Michele Mariotti, vincitore nel 2016 del Premio Abbiati ed ex direttore musicale del Teatro Comunale di Bologna, il 20 febbraio dirige l'Orchestra e il Coro del Teatro Regio di Torino in un concerto dedicato a Gabriel Fauré e Ptr Il'ic Cajkovskij, autori che nell'Ottocento seppero proporre temi della tradizione musicale con un linguaggio nuovo e del tutto personale. Le voci soliste nel brano di Fauré sono Alessandra Marianelli e Roberto de Candia.

Alessandra Marianelli, soprano, ha collaborato con i maggiori direttori del nostro tempo, come Zubin Mehta, Daniel Oren, Fabio Luisi, Gianandrea Noseda, Roberto Abbado, Renato Palumbo, Donato Renzetti. Il baritono Roberto de Candia, voce raffinata e versatile, è ormai un habitué del Regio, già apprezzato in Elisir d'amore, Il barbiere di Siviglia, Così fan tutte, Madama Butterfly, La bohème, e molto altro.

Da sottolineare che anche quest'anno il Regio, per conquistare un pubblico giovanile, offre agli under 18 biglietti a 10 euro.