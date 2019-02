Lectio Pignatone inaugura master Torino

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - Giuseppe Pignatore, procuratore della Repubblica presso il tribunale a Roma, da 40 anni in magistratura e grande esperto di vicende di mafia, è a Torino il 19 febbraio, al Dipartimento di Culture Politica e Società dell'Università di Torino per tenere una Lectio Magistralis dal titolo 'Da Cosa Nostra alla 'ndrangheta a Mafia Capitale'.

L'incontro fa parte del master in Analisi, prevenzione e contrasto (Apc) della criminalità organizzata e della corruzione, organizzato dall'Università di Torino e dalle Università di Napoli, Palermo e Pisa, in collaborazione con Libera. La lezione, che inaugura l'edizione 2019 del master Apc, intende partire dall'esperienza decennale di un dei più importanti magistrati italiani esperti di mafia, per riflettere sul fenomeno mafioso, sulle sue trasformazioni nel tempo e sulla sua espansione territoriale, ma anche sull'evoluzioni delle politiche e degli strumenti di contrasto.