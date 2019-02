Juve: Allegri, a Madrid almeno un gol

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - Il prossimo obiettivo della Juventus "è fare gol a Madrid". Allegri fissa gli obiettivi per il match di andata con la squadra di Simeone: "Dobbiamo segnare almeno un gol a Madrid, il nostro passaggio del turno dipende da quello - spiega -. Sarà una sfida aperta, abbiamo le stesse possibilità loro di passare il turno. La squadra è in crescita, stiamo anche meglio rispetto alle prime settimane". Il ritorno di Chiellini infonde fiducia in vista del match di mercoledì: "Rugani non era a disposizione, inoltre è sempre meglio schierare subito in campo i giocatori quando rientrano dagli infortuni, bisogna metterli subito in moto. Dybala? Siamo contenti, Paulo voleva il gol e gli attaccanti vivono anche per questo". Segnali importanti in chiave Champions, anche se in vista di Madrid la formazione non è decisa: "Ho qualche dubbio, ci sarà Alex Sandro, a centrocampo stanno tutti bene. Vedremo chi giocherà, Dybala è in ottima condizione e torna anche Douglas Costa. Ci sarà molta fisicità, bisogna tenere botta".