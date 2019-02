Industria 4.0: A&T, 15.000 visitatori

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - Torino si conferma driver di innovazione e cultura industriale 4.0, grazie a A&T - Automation&Testing. La tredicesima edizione della fiera internazionale dedicata a Industria 4.0, Misure e Prove, Robotica e Tecnologie Innovative si chiude con un incremento del 10% del pubblico, confermando le buone performance degli ultimi anni. Oltre 15 mila visitatori hanno potuto scoprire le ultime novità in materia di innovazione industriale e tecnologie 4.0, con focus su qualità e testing, robotica e digitalizzazione dedicati all'impresa manifatturiera italiana, ai System Integrator e R&D.

Punto di forza di A&T è stato l'equilibrio tra parte espositiva e contenuti veicolati attraverso 11 convegni nazionali, 12 sessioni specialistiche, 63 workshop formativi e incontri business. Nell'ambito della fiera si è svolta la prima tappa del Roadshow nazionale dei Competence Center con il Mise, con le prime testimonianze delle imprese e l'analisi delle proiezioni future, alla luce delle linee di indirizzo date dal Governo.