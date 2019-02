Girato a Torino 'Il mondo sulle spalle'

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - E' tutto girato a Torino il film, in onda il 19 febbraio su Rai 1, 'Il mondo sulle spalle', storia vera di una fabbrica che sta per chiudere e che viene salvata da un dipendente, Marco, appena licenziato che ne prende le redini.

Quest'ultimo, il protagonista, è interpretato da Giuseppe Fiorello. Diretto da Nicola Campiotti, e prodotto da Roberto Sessa per Picomedia con Rai Fiction, il film è realizzato con Film Commission Piemonte.

Le riprese si sono tenute nell'aprile 2018, con Nicola Campiotti per la prima volta dietro la macchina da presa. Sara Zanier interpreta la moglie di Marco.

"Oltre il 60% dei componenti della troupe sono stati piemontesi - sottolinea Paolo Damilano, presidente di Fctp - prova della qualità dei nostri professionisti". "Tornare a Torino dopo la grande esperienza di 'Venuto al mondo' è stato come ritrovare una città amica del cinema", ha aggiunto Sessa.