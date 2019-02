Lancia massi contro auto polizia a Ivrea

(ANSA) - IVREA (TORINO), 14 FEB - Un'auto della polizia locale di Ivrea è stata colpita da due massi, lanciati da un uomo di 45 anni residente in città, in Canton Gabriel. L'uomo dopo il gesto si è asserragliato in casaed è poi scappato nei boschi approfttando della complicità della madre. Da chiarire le motivazioni del gesto. I due agenti di pattuglia sono rimasti illesi.