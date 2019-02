Juve: Allegri "Futuro? Niente di sicuro"

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - "Sono contento di essere alla Juventus, ho un contratto. Ma di sicuro non c'è niente". Allegri non si sbilancia sul suo futuro in bianconero dopo cinque stagioni alla guida della Juve: "Sono concentrato sul momento, bisogna portare a casa i trofei - spiega l'allenatore -. Abbiamo vinto la Supercoppa, ora dobbiamo ripeterci il campionato e poi provare a portare a casa 'sta Champions. Dobbiamo pensare a noi, a passare il turno contro una squadra tosta come l'Atletico Madrid".