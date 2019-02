Forum all'ANSA con il sindaco di Novara, Canelli: 'Rilancio da infrastrutture e varianti urbane'

Il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, ha incontrato i giornalisti dell'ANSA in un forum nella sede centrale di Roma. Esponente della Lega Nord, Canelli è stato eletto primo cittadino della seconda città del Piemonte per abitanti nel giugno 2016.

Ad intervistarlo il direttore dell'ANSA, Luigi Contu, e giornalisti di varie redazioni dell'Agenzia.

"Governare Novara, città di media dimensioni, è faticoso perché sei sempre sul fronte, visto che le persone vengono ogni giorno in Municipio per esporre i loro problemi, e nello stesso tempo devi impostare politiche amministrative di medio e lungo periodo così come fanno le grandi città", ha detto il sindaco di Novara Alessandro Canelli al forum ANSA.

"Negli ultimi anni c'è stato un sostanziale abbandono e trascuratezza nella manutenzione - ha detto il sindaco di Novara, Alessandro Canelli -, a Novara così come in tutta Italia. Abbiamo trovato una città con un tasso di disoccupazione dell'11-12%, superiore alla media del Piemonte. Siamo partiti da lì. E abbiamo realizzato un piano non solo per la città ma per tutto il territorio basato su più infrastrutture e su varianti urbanistiche per attrarre investimenti. Abbiamo portato a casa tre operazioni che porteranno molti posti di lavoro".

"La ricetta per far ripartire Novara prevede la messa in campo di varianti urbanistiche per attrarre investimenti. Nei prossimi 5 anni stimiamo investimenti dai 600 agli 800 milioni di euro, cosa che la città non ha mai avuto. E andranno al bando per la Città della scienza e la salute, (320 milioni), ai nuovi capannoni di logistica e-commerce (40 milioni), alla fibra ottica (17 milioni), solo per fare un esempio. Abbiamo insomma programmato gli interventi per portare investimenti e posti di lavoro".

"Chi milita nella Lega ha una grande capacità amministrativa - ha detto il sindaco di Novara Alessandro Canelli al forum ANSA -, c'è inoltre un forte radicamento nel territorio, come insegna Salvini. E i temi che trattiamo, sicurezza ed economia, ad esempio, ci stanno molto a cuore. Se si vuole valorizzare un territorio bisogna creare le condizioni per attrarre. E poi c'è la cosa più importante di tutte: la Lega è un partito con un'anima. Gli altri partiti ce l'hanno questa anima? Dove vogliono andare? Questa è la grande differenza. La Lega è un modello. E la gente lo capisce".

"Il modello per governare al Sud è lo stesso in tutta Italia. Un modello di autonomia differenziata che dà possibilità di crescere a tutto il Paese. Le regioni del Sud non devono temerlo perché andrà tutto a vantaggio loro. La Lega è già sbarcata in maniera massiccia nel Sud. In Basilicata abbiamo un commissario della Lega che mi racconta di quante persone si stanno avvicinando al nostro movimento, ai nostri valori".

Sulla Tav il sindaco di Novara ha detto: 'Sono sì Tav tutta la vita, senza se e senza ma. Non ha senso bloccare un'opera strategica per l'Italia di questo genere. Se nell'800 avessero bloccato il Canale Cavour, per esempio, avrebbero sbagliato. Nell'analisi costi-benefici si deve tenere conto anche dello sviluppo economico che porterà al Paese".

"Il divieto delle minigonne in città è una fake news, ripresa da un quotidiano locale. Non è vero che nel nuovo regolamento ci sia questa norma", ha spiegato il sindaco Canelli, al Forum ANSA. "Non siamo diventati matti - ha spiegato -. Tutte le città stanno rinnovando i propri regolamenti di polizia urbana perché molto datati. Nel rinnovare questo documento teniamo conto di ordinanze e regolamenti che sono più o meno tutti uguali in tutta Italia. Tra le norme c'è il divieto di andare in giro con un abbigliamento che sia contrario al pubblico pudore. Sono espressioni che significano che non si può andare in giro mezzi nudi o in mutande come successo in molte città italiane, soprattutto balneari.

"A Novara nel 2016 erano presenti 570 persone nei Cas - ha detto il sindaco Canelli -. Il problema era nei bandi per la ripartizione dei migranti nel territorio con un aumento continuo del numero dei migranti. Ci siamo rapportati col prefetto, all'inizio con qualche frizione, ma abbiamo raggiunto un accordo per fare due lotti. Ora i migranti vanno nel resto della provincia. Così, piano piano sono diminuiti gli arrivi. Attualmente a Novara ce ne sono 420 e stanno continuamente diminuendo, per arrivare ad un numero sopportabile".

"La Lega può fare un ottimo risultato anche in Piemonte alle elezioni di maggio, come sta facendo in tutta Italia - ha detto il sindaco di Novara Alessandro Canelli -. Il Piemonte in questi anni è rimasto immobile, ha bisogno di un cambio di passo, e il motore trainante è Matteo Salvini e la Lega. Non vedo una possibile alleanza con il M5s".

