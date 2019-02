"Battere Frosinone per spinta Champions"

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - "Dobbiamo battere il Frosinone per aggiungere un'altra vittoria sulla strada per lo scudetto e per avere una spinta in più per la partita di Madrid in Champions".

Così Massimiliano Allegri, alla vigilia dell'anticipo di campionato all'Allianz Stadium. "Ma gli ossessionati della Champions siete voi - ha aggiunto, rivolto ai giornalisti in conferenza stampa - io penso che siamo fortunati a giocare un ottavo di Champions, in uno stadio nuovo".