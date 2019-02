Argentina Open, Cecchinato ai quarti

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Il tennista siciliano Marco Cecchinato è nei quarti di finale dell'"Argentina Open", torneo ATP 250 in corso sui campi in terra battuta di Buenos Aires.

Nella notte italiana il 26enne di Palermo, numero 18 del ranking mondiale, ha sconfitto per 7-6(4) 6-4 il cileno Christian Garin (93).

Prossimo avversario dell'azzurro sarà lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 119 Atp, che ha battuto per 7-5 6-1 il 23enne torinese Lorenzo Sonego, numero 109 del ranking mondiale.