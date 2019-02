A Sermig fondi per fare giocare bambini

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - Al Sermig di Torino si è tenuta oggi, alla presenza del presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Nino Boeti, la cerimonia di consegna del ricavato del concerto di Natale, tenuto a Palazzo Lascaris, da parte del presidente Rotary Club Torino Dora, Paolo Ribetto, a favore del progetto 'Vita ai bambini' del Sermig e di Oaf-I (Organizzazione di aiuto fraterno-Italia).

Un progetto che si svolge in diversi paesi, dalla Giordania al Brasile, per iniziative all'interno dei quartieri con attività di carattere ludico formativa. Contestualmente Boeti ha presentato in anteprima, insieme ad Ernesto Olivero, i cartelli stradali con la scritta 'Piemonte - Regione dell'Arsenale della Pace, che verranno posti ai punti di ingresso, delle varie strade, al territorio del Piemonte. Questo in base ad una legge approvata all'unanimità dall'Assemblea di Palazzo Lascaris lo scorso dicembre.