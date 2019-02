A Gam Torino nuovo allestimento '60-'80

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - La Gam di Torino ha intrapreso un importante percorso per valorizzare la sua ricca collezione, comprese le preziose opere da anni custodite nei depositi nonché le opere recentemente acquisite per la Fondazione Torino Musei dalla Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt.

Il primo appuntamento, di durata biennale, è il nuovo allestimento di opere di artisti italiani dal 1960 al 1980, 'Pittura Spazio Cultura', inaugurato nel seminterrato.

Un innovativo allestimento realizzato dalla curatrice della Gam, Elena Volpato, presentato dal presidente della Fondazione Torino Musei, Maurizio Cibrario e dall'assessora alla Cultura della Città di Torino, Francesca Leon che ha sottolineato che "con questa mostra la Gam ribadisce il suo ruolo di promotore e divulgatore dell'arte contemporanea". In mostra opere di Giovanni Anselmo, Paolo Icaro, Salvo, Luigi Ontani, Giulio Paolini, Franco Guerzoni, Mario Merz, Claudio Parmiggiani, Luciano Fabro, Marco Gastini, Giorgio Griffa, Eliseo Mattiacci.