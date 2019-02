Torna a Torino corsa Just The Woman I Am

(ANSA) - TORINO, 13 FEB - Sport, salute, ricerca e cultura si fondono in 'Just The Woman I Am', la corsa promossa a Torino per il sesto anno consecutivo dal Cus insieme con Università e Politecnico. La manifestazione il 3 marzo punta a superare il successo di partecipazione delle ultime edizioni, che l'hanno resa un appuntamento fisso per appassionati della corsa e non solo.

"Molte città ci hanno corteggiato, chiedendoci il format - rivela il presidente del Cus Torino, Riccardo D'Elicio - ma noi ce lo teniamo ben stretto. Abbiamo lavorato a questa corsa per anni, convinti che sport, salute, ricerca e cultura abbiano molto in comune nel nome del benessere delle persone".

Alla presentazione della 6/a edizione, presso il centro di produzione Rai, sono intervenuti anche il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Nino Boeti, e il rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco, e la prorettrice dell'Università, Elisabetta Barberis. La Mole si illuminerà di rosa. Previste anche visite mediche gratuite.