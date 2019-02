Torrente Cervetto si tinge di verde

(ANSA) - VERCELLI, 13 FEB - Alcuni tecnici di Arpa Piemonte sono intervenuti nei pressi del Cervetto, piccolo corso d'acqua che scorre nel centro abitato di Vercelli, a causa di una colorazione verde brillante assunta improvvisamente dal torrente. Il personale del dipartimento Nord Est dell'Agenzia ha prelevato alcuni campioni di acqua per cercare di risalire alle cause dell'anomalia, proseguita per tutta la mattinata: solo nel primo pomeriggio l'acqua è tornata di una colorazione normale.

I tecnici, intervenuti insieme con i vigili urbani, precisano tuttavia che "non erano percettibili odori particolari che potessero far individuare la sostanza, né si è notata moria di pesci".

A segnalare il problema alcuni residenti del rione Cervetto, tagliato in due dal piccolo torrente.