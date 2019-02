S.Valentino con Fondazione Torino Musei

(ANSA) - TORINO, 13 FEB - Anche quest'anno la Fondazione Torino Musei festeggia San Valentino con l'arte, offrendo un biglietto per due per visitare mostre e collezioni permanenti a Gam, Palazzo Madama e Mao.

Il 14 febbraio tutte le persone che si presenteranno nei tre musei in coppia (coniugi, fidanzati, amici o parenti) possono entrare pagando un solo biglietto anziché due e godere delle collezioni permanenti e di tutte le mostre temporanee in corso.

Inoltre nel pomeriggio tutti e tre i Musei propongono una visita guidata a tema, seguita, a Palazzo Madama, dalla replica della conferenza botanica di Edoardo Santoro, che ha ottenuto grande successo 'Tulipomania e storie di bulbi bizzarri'.

Attualmente sono in corso, a Palazzo Madama la mostra 'Madame Reali. Cultura e potere da Parigi a Torino'; alla Gam le mostre sui Macchiaioli, su Apollinaire e i surrealisti, e su Laura Grisi; al Mao le mostre 'Tattoo', 'Sfumature di terra' sulle ceramiche cinesi dal X al XV secolo, e 'Ricami di carta'.