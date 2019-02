Malagò, soddisfatto per idea Atp Finals

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Noi abbiamo avuto l'idea di portare le Atp Finals di tennis a Torino e sono contento che la nostra candidatura sia considerata eccellente. Gli aspetti delle garanzie finanziarie non riguardano noi per ovvi motivi e dunque non posso aggiungere altro". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine di un evento al Coni. La candidatura di Torino per ospitare le Atp Finals di tennis dal 2021 al 2025 necessita delle garanzie finanziarie del governo entro venerdì prossimo.