Cc sequestrano società per 250mln euro

(ANSA) - TORINO, 13 FEB - Società con un volume d'affari pari a 250 milioni di euro sono state sequestrate dai carabinieri del comando provinciale di Torino, insieme ai colleghi di Cosenza, Milano e Vercelli, nell'ambito di un'inchiesta che ha portato al'arresto di sei imprenditori.

I militari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per riciclaggio, auto-riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori per 29 società, attive nel settore energetico e consulting finanziario, e per 79 conti correnti bancari, 25 carte postepay e prepagate, sei macchine, negozi, contanti e lingotti d'oro per un valore di 2,5 milioni di euro. Sigilli anche alla Hamburgeria di Eataly a Settimo, facente capo ad Opera Srl.

Le indagini, scattate dopo il ritrovamento di lingotti d'oro e denaro contante per un valore di 1,3 milioni di euro in un 'self storage'.