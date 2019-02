Dietista con chef, ecco 'Formula Salute'

(ANSA) - TORINO, 12 FEB - La dietista nella cucina del ristorante al fianco dello chef. Il 'Giampy' di via Nizza, uno dei marchi del Gruppo Maglione, lancia l'iniziativa della 'Formula Salute' per una nutrizione equilibrata ma allo stesso tempo piacevole per i sensi. Tre portate, acqua e caffè nella carta integrata del menu di pranzo, al prezzo di di 14 euro, di cui una quota verrà devoluta a Forma, la Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita. Il menu sarà valido tutti i giorni di apertura del locale, dal lunedì al sabato, e in futuro potrà essere esteso anche alla sera e agli altri ristoranti del Gruppo Maglione. 'Formula salute' sarà studiato con la consulenza della dietista Teresa Mannarino, secondo i principi della dieta mediterranea, rispettando la freschezza e la stagionalità dei prodotti, l'alternanza e l'equilibrio nelle portate. I clienti riceveranno anche consigli di alimentazione.