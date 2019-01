La Ballata di Johnny e Gill a Torino

(ANSA) - TORINO, 3 GEN - E' una sorta di rivisitazione delle Sacre Scritture in chiave picaresca per raccontare la natura profonda delle migrazioni e del viaggio 'altrove' che tutti i popoli o prima o poi si sono trovati ad affrontare, l'ultima regia di Fausto Paravidino 'La Ballata di Johnny e Gill' in prima l'8 gennaio al Teatro Gobetti nel cartellone del Teatro Stabile di Torino.

Si tratta di una coproduzione internazionale insieme con Le Libertè di Toulon, il Rossetti Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, La Crieè-Theatre National de Marseille, Pole Arts de la Scène, Les Théatres de la Ville de Luxemburg.

Partendo dal mito della Torre di Babele, Paravidino, tra i più importanti drammaturghi europei, ha costruito un grande progetto internazionale sulla storia di Abramo, che qui si chiama Johnny, e Sara (Gill) che mescola lingue e linguaggi teatrali, culture, suggestioni, avventure. Si parte dalla New York di Ellis Island per arrivare all'Europa contemporanea "parlando un po' di Dio e di noi tutti", dice il regista.