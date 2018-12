Mazzarri, Toro attento a Lazio 'europea'

(ANSA) - TORINO, 28 DIC - Walter Mazzarri chiede una prova di maturità al suo Torino nell'ultimo appuntamento del girone d'andata, la difficile trasferta contro la Lazio. Il tempo per festeggiare e pensare a Capodanno arriverà, nella testa di Belotti e compagni dovrà esserci solo la parola "continuità" dopo la vittoria con l'Empoli. "La continuità è la vera discriminante per lottare in classifica contro squadre come la Lazio, che hanno già una mentalità europea acquisita negli anni - dice Mazzarri. Non dobbiamo pensare a Capodanno fino alle 17.30, è molto importante perché le partite a ridosso di fine anno sono pericolose. Non deve succedere altrimenti mi arrabbio". Il recupero di Djidji e il ritorno di Meité sono le poche indicazioni date da Mazzarri, che non scioglie il dubbio sul portiere, viste le precarie condizioni di Sirigu e Ichazo, in preallarme c'è il terzo portiere Rosati, ultima presenza in A il 18 maggio 2014, quando in porta della Fiorentina parò a Cerci il rigore che sarebbe valso al Torino l'Europa League.