A Genova 'Cromatismi',la danza 'plurale'

(ANSA) - GENOVA, 23 DIC - Una decina di scuole di danza contemporanea provenienti dalla Liguria e da Ivrea e Torino hanno dato vita a 'Cromatismi', la 'puntata zero' di una serie di incontri che diventeranno vetrina per i giovanissimi danzatori. 'Cromatismi', che si è tenuta nel settecentesco salone di Villa Brignole Sale, sede dell'istituto di cultura Marcelline e di Marcelline Studio Danza, nasce da un'idea del ballerino e coreografo professionista Roberto Orlacchio: "La danza contemporanea è una danza poliedrica, plurale - ha detto -. Avvicina, allontana, trasforma gli accademismi a favore delle sensibilità, delle energie differenti, dei colori delle varie tecniche di movimento e della personalità dell'interprete e del coreografo. Ogni danza ha avuto una sua peculiarità coreografica, di movimento, corporea". 'Cromatismi' tornerà a Genova in primavera.