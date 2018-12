Poliziotti,Ponte parte della nostra vita

(ANSA) - ALESSANDRIA, 18 DIC - "Qualunque forma avrà, il Morandi, con le sue 43 vittime, sarà sempre e comunque il nostro ponte. E sarà sempre parte delle nostre vite". Così Marco Gastaldi e Antonio Fiore, assistenti capo della polizia stradale di Ovada, tra i primi a intervenire il giorno del crollo, premiati oggi con una targa ricordo. Alla consegna erano presenti Maria Dolores Ricci, dirigente del Compartimento Piemonte e Valle d'Aosta della Polstrada; il prefetto e il questore di Alessandria, Antonio Apruzzese e Michele Morelli, e il sindaco di Ovada, Paolo Lantero.

"Non dimenticheremo mai tutte quelle persone traumatizzate che in noi, e nella nostra divisa, hanno avuto in quei minuti drammatici l'unico riferimento - ricordano - C'è voluto grande sangue freddo per far muore camion e auto in retromarcia in quegli attimi infiniti". Il ricordo si fa commosso: "Tutte le volte che vediamo quei monconi, pensiamo al piccolo Samuele, la vittima più giovane. Purtroppo non abbiamo potuto salvarlo".