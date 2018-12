Finto vigile fuoco fa furti e truffe

(ANSA) - TORINO, 18 DIC - Si fingeva vigile del fuoco per compiere truffe e sopralluoghi per furti. Un pregiudicato di 50 anni è stato denunciato dai carabinieri. Nell'ambito dei controlli effettuati nel fine settimana dalla Compagnia di Susa, i militari hanno perquisito la sua abitazione perché sospettavano avesse eseguito un furto in un appartamento di Condove (Torino). Nella sua abitazione, oltre alla refurtiva, sono state trovate casacche, tute e una placca di riconoscimento dei vigili del fuoco.

Fondamentale la collaborazione dei cittadini, che hanno segnalato una persona in abiti da vigile del fuoco nei pressi dell'abitazione svaligiata. La descrizione, e le immagini di alcune telecamere della zona, hanno poi permesso di individuarlo con precisione.

Nel corso dei controlli è stato denunciato anche un 51enne, italiano, perché responsabile di un furto in un campeggio.

Denunciati anche altri 2 soggetti per guida in stato di ebbrezza. In tutto sono state controllate 135 persone e 40 veicoli.