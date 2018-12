Comdata, 200 posti di lavoro a rischio

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - Duecento esuberi o una procedura per un anno di solidarietà per tutti i lavoratori della sede di Ivrea. E' quanto Comdata, azienda che si occupa di call center per numerose aziende telefoniche, ha comunicato questa mattina ai sindacati. L'azienda ha però parlato di una possibile ricollocazione per i duecento dipendenti.

Per Cgil, Cisl e Uil la proposta è irricevibile. "L'azienda parla di riallocare i lavoratori ma perde commesse e non ha certezza di averne di nuove - spiegano le Rsu sindacali - dopo 19 settimane di fondo di integrazione salariale a pagare il prezzo più alto saranno di nuovo i più deboli". Prossimo incontro l'otto gennaio. Intanto oggi, dalle 15, i lavoratori hanno scioperato per due ore davanti ai cancelli dell'azienda.