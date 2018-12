Assassino trans, ucciso da colpo pistola

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - E' stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco alla nuca, Umberto Prinzi, 47 anni, trovato morto venerdì scorso sulla collina di Moncalieri, in strada Santa Brigida. A stabilirlo è stata l'autopsia effettuata, oggi, dal medico legale Francesco Nebbia. Il proiettile era conficcato nel cranio.

L'uomo sarebbe stato ammazzato circa otto ore prima del ritrovamento. Sul caso indagano i carabinieri del nucleo investigativo di Torino, coordinati dal pm Laura Longo, che stanno analizzando il proiettile, di piccolo calibro, per riuscire a risalire all'arma del delitto.

La compagna di Prinzi ha raccontato ai militari di averlo sentito, per l'ultima volta, giovedì in chat. Continuano anche le ricerche per ritrovare l'auto della vittima.

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, per omicidio. Prinzi era uscito di prigione nel 2016, dopo aver scontato una pena di 22 anni per l'omicidio, nel 1995, del trans Cosimo Andriani, conosciuto come Valentina.