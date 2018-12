Rubano salvadanaio 84enne, arrestati

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Hanno derubato un'anziana di 84 anni, portandole via anche le monetine dal salvadanaio. Due albanesi di 30 e di 39 anni sono stati arrestati dai carabinieri del Comando provinciale di Torino, che li hanno intercettati a bordo di un'auto rubata. Nel corso della perquisizione a loro carico, sono stati sequestrati gioielli, orologi, penne, portafogli, soldi in contanti, una tessera del bancomat e numerosi arnesi da scasso.

I due uomini, accusati di furto e ricettazione, sono ritenuti dai carabinieri responsabili anche del colpo a casa di una 35enne di Robassomero.

L'arresto è avvenuto nell'ambito dei servizi straordinari del territorio in vista delle festività natalizie disposti dal comandante provinciale, colonnello Francesco Rizzo. L'operazione 'Natale sicuro' ha portato anche al fermo di due rom, di 16 e 18 anni, residenti al campo nomadi di Collegno, sorpresi mentre cercavano di svaligiare un appartamento in corso Tassoni.