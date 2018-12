Nuovo volo Blue Air Torino-Cracovia

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Debutta oggi il collegamento Blue Air Torino-Cracovia. Il nuovo volo collega il capoluogo piemontese con la città nel sud della Polonia. La frequenza è trisettimanale. Oltre ad essere utile al traffico business, il volo è anche un comodo collegamento per gli sciatori che desiderano raggiungere le montagne piemontesi; ma anche per i turisti che intendono visitare l'ex capitale polacca, oggi importante polo culturale, artistico e universitario.

Il collegamento con Cracovia, non è l'unica novità proposta da Blue Air per lo scalo di Caselle Torinese. Dal 15 dicembre è operativo il collegamento diretto con Iasi, in Romania. In occasione delle festività natalizie, inoltre, la compagnia opera il collegamento diretto Torino-Reggio Calabria e Torino-Londra Luton.

Dal 19 gennaio sarà operativo ogni sabato anche il collegamento diretto Torino-Stoccolma.

Dall'aeroporto Sandro Pertini, Blue Air serve in inverno voli per 17 destinazioni, collegando Torino con 8 paesi europei e sei regioni italiane.