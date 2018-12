Smarrito cane, ricompensa 5mila euro

(ANSA) - ALESSANDRIA, 15 DIC - Cinquemila euro a chi ritrova 'Pessimo Quadrupede'. E' la ricompensa che una famiglia della provincia di Alessandria è disposta a pagare per riavere il suo setter irlandese rosso di due anni. Il cane si è allontanato da casa lo scorso 30 novembre. La famiglia si è subito attivata, anche grazia al tam tam sui social, promettendo 800 euro. Le segnalazioni ricevute non hanno avuto seguito e così, tanto grande è l'affetto per l'animale, ha deciso di alzare il premio a 5mila euro.

"Per noi PQ, come lo chiamiamo, è molto più di un cane, mio figlio è cresciuto con lui", spiega la signora Daniela, proprietaria dell'animale, che nelle scorse settimane si era già allontanato, ma era sempre tornato a casa.