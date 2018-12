Pd Piemonte, domani primarie segretario

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - Domani in Piemonte sono in programma le primarie per la scelta del nuovo segretario regionale del Pd, posto rimasto vacante dalle dimissioni di Davide Gariglio, oggi parlamentare, all'indomani delle politiche del 4 marzo. Si vota dalle 8 alle 20 in 168 seggi il cui elenco è reperibile sul sito del Pd piemontese, presentandosi con documento e tessera elettorale. Per la consultazione il partito ha messo in campo 700 volontari. Possono votare tutti coloro che si riconoscono nella proposta politica del Pd, a partire dai 16 anni di età, inclusi gli stranieri con permesso di soggiorno.

Tre i candidati che si contenderanno la guida del partito: Mauro Marino, Paolo Furia e Monica Canalis. Marino è parlamentare e politico di lungo corso. Furia, ricercatore universitario precario di 31 anni, predica la "ricostruzione" come "contrario di rottamazione". Canalis, consigliera comunale a Torino legata al terzo settore, si autodefinisce come "la vera novità nello scontro già visto fra renziani e orlandiani".