Tennis, Torino in shot list finali Atp

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - Torino è entrata nella short list delle 5 città candidate a ospitare le Atp finals di tennis dal 2021 al 2025. Lo ha annunciato la sindaca Chiara Appendino.

"Abbiamo superato decine di città in questa prima fase, sapendo che la sfida è ancora lunga e difficile - scrive la sindaca su Facebook - Ma questo non ci spaventa. Anzi, ci spinge ad affrontarla con una determinazione ancora maggiore, supportata dalla consapevolezza di possedere tutto ciò che serve per vincerla: un impianto attrezzato (il PalaAlpiTour, ndr) perfetto per ospitare manifestazioni sportive internazionali di altissimo livello, le elevate competenze maturate in materia di organizzazione e gestione di grandi eventi sportivi, il sostegno del Governo e dei vertici dello sport italiano.