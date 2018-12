Rubano 50 scatole spumante in iperstore

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - Hanno rubato bottiglie di spumante per circa 11 mila euro, due napoletani di 31 e 44 anni denunciati dai carabinieri. I militari, impegnati in un servizio del territorio durante il periodico natalizio disposto dal Comandante provinciale dei carabinieri di Torino, colonnello Francesco Rizzo, li hanno intercettati all'iperstore Esselunga a Rivalta.

La coppia, arrivata in trasferta dalla Campania, era riuscita a eludere il controllo delle cassiere e a nascondere cinquanta scatole con trecento bottiglie di Ferrari, dal valore di circa 2mila euro. Il responsabile del supermercato, insospettito dall'andirivieni dei due uomini, ha chiamato i carabinieri. I militari hanno trovato altre bottiglie nascoste nel furgone.

Gli inquirenti sospettano che i ladri siano responsabili di colpi messi a segno in altri supermercati della zona e che volessero rivendere le bottiglie in Campania.