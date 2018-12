Malagò, Atp Finals? Torino progetto top

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - "Il progetto Torino è il migliore possibile". A dirlo, commentando l'inserimento del capoluogo piemontese fra le 5 città candidate a ospitare le Atp Finals, è il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Giovanni Malagò.

"Essere entrati in short list con Torino - sottolinea in una nota - è un grande successo che conferma l'ottimo lavoro di squadra portato avanti dal sindaco Appendino, dal Governo, dalla Federtennis e dal Coni attraverso Coni Servizi ed è un primo passo verso il traguardo finale".

Per Malagò "ora bisognerà insistere su questa strada cercando nei prossimi mesi di convincere ulteriormente l'Atp che il progetto Torino è il migliore possibile. Complimenti a chi ha lavorato per centrare questo primo importante obiettivo".