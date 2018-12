Ex informatici creano gastronomia

(ANSA) - TORINO, 8 DIC - Nella Torino che ambisce al ruolo di 'capitale del gusto' oltre ai locali stellati si fanno strada luoghi del buon cibo originali. Ne è un esempio la gastronomia 'Am pias' (in italiano: mi piace) creata da due ex informatici, Lucia e Mauro, in via Mazzini angolo via Fratelli Calandra, nel cuore della Torino elegante e autentica. Si acquistano sopratutto cibi da asporto ma ci si può sedere al tavolone centrale o attorno a un paio di tavolini per condividere il pranzo o l'aperitivo con altri clienti e conoscere i stessi titolari e la loro storia. Il menu cambia ogni giorno, con ingredienti sempre freschi, scelti al mercato o tra le piccole realtà artigianali. Lo stile è quello franco-piemontese e c'è un'ampia scelta di Pastis alla cui degustazione è dedicata la serata di venerdì, dalle 18 alle 21. 'Am pias' è aperto dal martedì al sabato dalle 12 alle 15.30; dal martedì al giovedì anche 18-19.30. Oltre alle consegne a domicilio, i titolari organizzano piccoli catering, eventi, pranzi e cene di lavoro.