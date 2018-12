Allegri: CR7 riposa una delle prossime 3

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - "Non è arrivato il momento di riposare per Ronaldo: giocherà domani". Ci sarà anche il campione portoghese nel derby della Mole in programma domani allo stadio Grande Torino. "Ronaldo salterà una delle tre tra Roma, Atalanta e Sampdoria - ha spiegato Massimiliano Allegri -.

Ho già parlato con Cristiano e gliel'ho anticipato".

Domani sera nella Juventus "rientra Chiellini - annuncia il tecnico - L'unico dubbio potrebbe essere tra Bonucci e Rugani, a ci sarà destra De Sciglio, a sinistra Alex Sandro".