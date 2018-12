Vini Piemonte, centro educativo Shanghai

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - Centro di educazione al vino piemontese a Shanghai. Lo ha aperto il consorzio I Vini del Piemonte, all'interno di un progetto più ampio ideato da Slow Food China, per promuovere la cultura del territorio italiano a partire dai vini che in Cina hanno un mercato in continua crescita. I primi incontri si tengono il 14 e il 15 dicembre.

Il centro formativo, allestito presso il Tomorrow Square, uno dei più famosi grattacieli di Shanghai, nella centralissima West Nanjing Road, ha a disposizione uno spazio di circa 15.000 mq (suddiviso su tre piani) in cui saranno organizzati con cadenza settimanale Laboratori del gusto e Master Class rivolti sia ai professionisti del settore sia ai consumatori interessati ad approfondire la conoscenza dei vini piemontesi, dai vitigni autoctoni alle diverse doc e docg. Gli incontri vengono condotti in lingua cinese. Previsto a breve anche uno spazio dedicato alla vendita, aperto al pubblico.