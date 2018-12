Leonardo, campagna eventi in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - Parte a gennaio la campagna di comunicazione 'Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro' creata dal Teatro Stabile di Torino intorno all'idea del 'selfie'...che si farebbe oggi Leonardo, per celebrare il ricco calendario di iniziative a Torino e in Piemonte per celebrare i 500 anni dalla scomparsa del Maestro. Un calendario di eventi che riprende il titolo dalla grande mostra che si apre il 15 aprile ai Musei Reali e che espone, tra l'altro, 13 disegni autografi di Leonardo, il 'Codice sul volo degli uccelli' e il famosissimo 'Ritratto da vecchio' noto come l'Autoritratto.

In programma appuntamenti calendarizzati, come le mostre all'Accademia Albertina, al Castello di Rivoli, al Giardino Botanico Rea di Trana, al Museo del Cinema, e altri in via di definizione. "Siamo partiti un po' in ritardo - dice la direttrice dei Musei Reali, Enrica Pagella - ma offriamo un prodotto particolare, coeso, capace di attirare italiani e turisti, inserito ovviamente nel programma iniziative per Leonardo del Mibact".