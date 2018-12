La Stefano Tempia esegue Oratorio Natale

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - Per festeggiare in musica il Natale, l'Accademia Stefano Tempia dedica l'intero mese di dicembre alla musica barocca e una serata a Johann Sebastian Bach, il 18 dicembre, al Tempio Valdese, dove vengono eseguite le cantate IV,V,VI dell'Oratorio di Natale del compositore tedesco la cui musica era espressione della sua forte fede. Le cantate I,II,III vengono invece, eseguite dal Coro Maghini nell'ambito del Festival Back to Bach il 15 dicembre sempre al Tempio Valdese di Torino.

Il concerto, nell'ambito del Progetto Intrecci Barocchi, realizzato grazie al contributo della Regione Piemonte, vede protagonisti la Corale Stefano Tempia e l'Ensemble Barocco I Musici di Santa Pelagia, rispettivamente diretti da Ruben Jais. L'Oratorio, composto per il Natale del 1734, è diviso in sei cantate, ognuna dedicata a una festività successiva al Natale: sono, infatti il Natale, i due giorni successivi, la Circoncisione del Signore (Capodanno), la prima domenica dopo quest'ultima e l'Epifania.