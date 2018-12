Fondazione Crc regala poker di mostre

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - Fondazione Crc regala per le feste di Natale un 'pacchetto' di quattro proposte culturali, un poker di mostre visitabili tra Cuneo e Mondovì. Nel capoluogo, per offrire un'ulteriore occasione di visita, è stata prorogata fino al 13 gennaio la mostra 'Bob Kennedy. The dream' allo Spazio Innov@zione, mentre prosegue in San Francesco l'esposizione 'Noi continuiamo l'evoluzione dell'arte. Arte informale dalle collezioni della Gam Torino', accompagnata da eventi collaterali e laboratori.

A Mondovì è invece in corso 'Kandinskij, l'armonia preservata. Dietro le quinte del restauro', al Museo della Ceramica, e 'Le quattro stagioni della Pinacoteca Bongioanni.

1809-1994: 50 artisti monregalesi', all'Antico Palazzo di Città.

Tutte le mostre sono gratuite.