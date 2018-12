Con la Tav il panettone è 'PanetTav'

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - Un dolce natalizio decisamente attuale, il 'panetTav'. È quello realizzato ed esposto in vetrina da una nota pasticceria del centro di Torino che dedica una vera e propria 'grande opera' dolciaria al tema che sta tenendo banco in questi giorni in città - e non solo -, ovvero l'Alta Velocità Torino-Lione.

Fra montagne, pini, casette e un laghetto passa un treno con tanto di rotaie e al centro una sorta di striscione con la scritta 'PanetTav' tricolore.