Spacciava da letto ospedale, 12 arresti

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - Lo spaccio di droga era proseguito anche quando uno di loro era ricoverato in ospedale. I carabinieri del Comando provinciale di Torino hanno notificato dodici misure cautelari in carcere nei confronti di altrettanti italiani che gestivano il mercato della droga nel quartiere Barriera di Milano. Le accuse, a vario titolo, sono spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi da fuoco, estorsione.

ß ßIl gruppo – secondo gli inquirenti un vero e proprio 'cartello dello spaccio' - gestiva una rete di pusher nella periferia Nord di Torino: i componenti della banda si organizzavano al telefono e, in alcune occasioni, hanno compiuto spedizioni punitive armati di pistola.

Le indagini sono scattate dalle intercettazioni telefoniche disposte per un'altra inchiesta, quella relativa ai rapinatori che avevano gambizzato un benzinaio in corso Taranto. Parlando al telefono, i banditi hanno messo i carabinieri sulle tracce dei pusher.