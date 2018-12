Sant'Anna Torino forma ginecologi futuro

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - Nasce all'ospedale Sant'Anna di Torino il Rec, nuovo centro all'avanguardia per la ricerca e la formazione in ginecologia e ostetricia in grado di formare medici, infermieri e ostetriche con le ultime tecniche disponibili, tra macchinari di simulazione e programmi di training.

Il nuovo centro è frutto della radicale trasformazione di uno spazio di 700 metri quadrati nel piano interrato dell'ospedale, il più grande centro nascite del Piemonte. Ogni anno vi nascono infatti oltre 7.000 bambini da famiglie provenienti da 90 paesi.

"L'obiettivo - spiega Chiara Benedetto, direttore della Ginecologia e Ostetricia Universitaria 1 del Sant'Anna - è tutelare sempre più la sicurezza delle pazienti addestrando al meglio il personale". Il progetto è sostenuto dall'Università di Torino, con un investimento di 1,7 milioni di euro, in collaborazione con la Città della Salute. Alla presentazione, il rettore Gianmaria Ajani ha sottolineato "il valore della ricerca fatta partendo dalle esigenze del territorio".