Porte Aperte al Teatro Regio di Torino

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - Il Teatro Regio di Torino si apre al pubblico per far conoscere il 'dietro le quinte', tutto ciò che che c'è dietro la vita di uno spettacolo di opera lirica o un concerto. Lo fa con il suo 'Porte Aperte' in programma il prossimo 15 dicembre.

Sarà possibile assistere alle prove della Filarmonica Teatro Regio Torino, curiosare nei laboratori-gioco per bambini, seguire concerti di artisti del Coro del Teatro Regio, visitare la sartoria e la sala ballo. Un'occasione per trascorrere una giornata in Teatro insieme ai lavoratori e agli artisti che nel Regio vivono ogni giorno e che anche quest'anno si prestano a questa iniziativa in modo volontario. Le visite guidate, per gruppi di 25 persone, iniziano nel Foyer d'ingresso per poi passare nel Foyer del Toro, sul palcoscenico, nella Sartoria, nella Sala da ballo e nella Sala regia.