Piemonte aderisce a Erasmus+Sport 2018

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - Diffondere la pratica di attività sportive e fisico-motorie tramite scambi di esperienze con partner europei è lo scopo del progetto europeo 'Erasmus+ Sport - Let's fit healthly life! the role of sport in regenerating deprived areas', presentato oggi Regione Piemonte. Fornito di un fondo Ue di 235 mila euro, per i prossimi due anni, il progetto mira soprattutto ad incrementare il fitwalking. Vi collaborano partner nazionali ed internazionali tra i quali Zemgale Planning Region (Lettonia), Adcs Carvalhais Sport, Cultural and Social Association (Portogallo), Croatian Mountaineering Association (Croazia), Palencia Nordic Walking (Spagna), Municipality of Valga (Estonia), Scuola del Cammino Fitwalking (Italia), Regione Piemonte (Italia).

"Lo sport porta benefici all'individuo e alla collettività - dice l'assessore allo Sport della Regione Piemonte, Giovanni Maria Ferraris - promuove sani stili di vita intervenendo sulla salute, sulla riduzione della sedentarietà, ma sulla crescita dei giovani".