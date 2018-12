Picchiano vigili a Torino, presi pusher

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - Aggressione ai danni degli agenti di polizia municipale, impegnati oggi a Torino in un'operazione contro lo spaccio lungo le sponde del fiume Dora, nel tratto tra corso Giulio Cesare e via Bologna. I vigili sono stati presi a bottigliate e picchiati da un gruppo di spacciatori. Due agenti sono rimasti feriti e sono stati portati all'ospedale Gradenigo con diverse lesioni.

Due pusher sono stati arrestati, dopo un breve inseguimento, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni e due spacciatori nord-africani sono stati denunciati per spaccio di marijuana.

All'operazione hanno partecipato gli agenti del Reparto operativo speciale, del Reparto di polizia giudiziaria della polizia municipale di Torino e del Comando della 7/a circoscrizione.