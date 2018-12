Piazza San Carlo:Cassazione,è omicidio preterintenzionale

La Corte di Cassazione ha confermato la validità dell'ipotesi d'accusa di omicidio preterintenzionale per i fatti di Piazza San Carlo a Torino del 3 giugno 2017 che, lo scorso 3 giugno in occasione della finale Champions tra Juve e Real Madrid, causarono un morto e 1.526 feriti..

Il reato è contestato dalla Procura verso alcuni componenti della "banda dello spray al peperoncino".

I pubblici ministeri Roberto Sparagna e Paolo Scafi intendono procedere per omicidio preterintenzionale contro alcuni dei giovanissimi componenti della cosiddetta banda del peperoncino che in piazza San Carlo, durante la proiezione su maxischermo della finale di Champions League, misero la folla in subbuglio servendosi di spray urticante. Ci furono 1.500 feriti e, in seguito, per le lesioni morì una donna, Erila Pioletti di Domodossola. I magistrati torinesi hanno chiesto la custodia cautelare in carcere per questo reato e la Cassazione ha dato loro ragione, respingendo un ricorso delle difese.