Pernigotti,'ora confronto con proprietà'

(ANSA) - ALESSANDRIA, 12 DIC - Una ventina di lavoratori della Pernigotti, in sciopero dallo scorso 6 novembre contro l'ipotesi di chiusura dello stabilimento di Novi Ligure, sono in viaggio per Milano, dove hanno sede gli uffici commerciali dell'azienda di proprietà turca. Daranno vita ad un presidio.

"Dopo tutto questo tempo è necessario un confronto diretto con la proprietà, anche per sapere come mai non siano ancora arrivati a Novi advisor e cedolini del mese di novembre; gli stipendi, invece, stati regolarmente versati", commenta Piero Frescucci, rsu Uila Uil.